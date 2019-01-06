Як львівські копи травмовану бабусю рятували

У Львові патрульні подбали про бабусю, яка впала у ванній кімнаті і самостійно не могла встати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Вчора, 5 січня, о 22.00 сусіди в будинку на вулиці Білоцерківській почули, крики про допомогу. Це гукала 88-річна сусідка, яка проживає одна. Патрульні, які прибули на місце, одразу викликали ДСНС, які відкрили вікно. Спочатку до квартири потрапив інспектор 3 батальйону Олександр Семашко. Він побачив у ванній кімнаті мешканку квартири, яка впала і не могла самостійно піднятися. Олександр спробував знайти ключі та марно. На підмогу прийшла напарниця Наталія Кучерепа, яка наприкінці травня вже рятувала жінку у безпорадному стані.

Патрульні почали заспокоювати літню жінку. Вони провели тест на інсульт та прийняли рішення перенести її з холодної плитки в ліжко. Тоді продовжили шукати ключі, та на жаль, безуспішно. Поліцейські знайшли телефонний записник і почали набирати усі підряд номери. Відтак, один із дзвінків виявився вдалим. Чоловік сказав, що знає людей, які мають ключ. До квартири бабці приїхав 48-річний львів’янин та відчинив двері.

Медики оглянули жінку, надали їй допомогу і залишили під опіку громадянину, який приїхав.