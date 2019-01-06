В ДТП на Львівщині постраждало семеро осіб. Одна дитина - загинула

На Львівщині внаслідок автозіткнення загинула неповнолітня дівчинка. Ще шестеро учасників ДТП, з яких – троє дітей, доставлені до лікарні, медики встановлюють їм діагнози. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 6 січня, близько 13.10 на автодорозі «Київ – Чоп» неподалік села Ясенів у Бродівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковик «Форд Фієста» та мікроавтобус «Форд Транзит».

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро осіб, четверо з яких – діти. Одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла дорогою до лікарні, іншим медики встановлюють діагнози. Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.