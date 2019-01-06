У центрі Львова встановили Різдвяний Дідух

У неділю, 6 січня, відбулися урочистості із винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, Дідух встановлений на площі Яворського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, о 12.00 год у фойє Ратуші зібралися очільник Львова Андрій Садовий, депутати, мешканці та гості міста. Опісля, біля шопки колядували, сформували колону та вирушили із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на пл. Яворського. Маршрут колони пролягав площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбулося завершення формування великого Дідуха.

Для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

Як повідомили у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух, — минулорічна.

Фото: facebook