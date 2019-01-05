ОСТАННІ НОВИНИ

Українська делегація вже прибула до Стамбулу для отримання Томосу

Олександр Косик

|

Президент України Петро Порошенко прибув до Стамбула, де сьогодні відбудеться церемонія підписання Томосу про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. Про це повідомляє Укрінформ, передає Львівський портал.

 

Одразу після прильоту відбудеться зустріч президентів України та Туреччини. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом Петро Порошенко відвідає Вселенський патріархат, де відбудеться церемонія підписання Томосу.

Томос буде підписано Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Урочистості, пов’язані з Томосом, триватимуть у Вселенському патріархаті в Стамбулі два дні. Завтра, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбудеться вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній.

Зазначимо, що у резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) доставлено виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...