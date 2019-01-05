Українська делегація вже прибула до Стамбулу для отримання Томосу

Президент України Петро Порошенко прибув до Стамбула, де сьогодні відбудеться церемонія підписання Томосу про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. Про це повідомляє Укрінформ, передає Львівський портал.

Одразу після прильоту відбудеться зустріч президентів України та Туреччини. Після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом Петро Порошенко відвідає Вселенський патріархат, де відбудеться церемонія підписання Томосу.

Томос буде підписано Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Урочистості, пов’язані з Томосом, триватимуть у Вселенському патріархаті в Стамбулі два дні. Завтра, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбудеться вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 січня 2019 р.

Зазначимо, що у резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) доставлено виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.