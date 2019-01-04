Як не стати жертвою обмороження?

У зв’язку із зниженням температури повітря та погіршенням погодних умов Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує громадянам про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів, передає Львівський портал.

Ось кілька порад:

Ні в якому разі не вживати алкогольних напоїв – алкогольне сп’яніння викликає велику втрату тепла. Додатковим фактором є неможливість сконцентрувати свою увагу на ознаках обмороження. Носити вільний багатошаровий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. Захищати відкриті ділянки шкіри. Особливу увагу необхідно приділяти взуттю. Тісне взуття, відсутність устілки, вологі шкарпетки часто є головною передумовою для появи перших ознак обмороження. Не носити на морозі металевих, золотих чи срібних прикрас. По-перше метал при низькій температурі набагато швидше стає холоднішим по відношенню до температури тіла, внаслідок чого можливе «прилипання» до шкіри з больовими відчуттями. Не дозволяйте обмороженим ділянкам тіла знову замерзнути – це викличе більш значні ушкодження шкіри. Не знімайте на вулиці взуття з обморожених кінцівок – вони набрякнуть і ви не зможете знову його взути. Необхідно якнайшвидше дістатися в тепле місце. По можливості варто ховатись від вітру – ймовірність обмороження у вітряну холодну погоду значно вища. Після довгого перебування на морозі обов’язково переконайтесь у відсутності обмороження. Варто врахувати, що у дітей терморегуляція організму ще не повністю сформована, а у людей похилого віку ця функція буває порушена. Тому варто врахувати, що саме ці категорії найбільше схильні до переохолодження та обмороження.

Якщо ж обмороження все ж таки відбулось, потерпілого варто перенести в тепло, зняти промерзлі речі та обгорнути теплоізоляційною тканиною, по-можливості напоїти теплим чаєм та якнайшвидше звернутися до медичного фахівця.