Чи можна зігрітися алкоголем?

Багато людей досі вірять в поширений міф – треба випити алкоголь, аби зігрітися. Тому часто перед виходом на вулицю або під час прогулянки вживають щось «гаряче». Насправді відчуття тепла від алкоголю оманливе. Незалежно від того, який саме алкогольний напій ви п’єте. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За словами Уляни Супрун, алкоголь розширює кровоносні судини на поверхні тіла, а прилив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час тепло втрачають. Втрата тепла з поверхні шкіри та кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

«Коли нам стає холодно, ми починаємо тремтіти. Саме тремтіння є одним зі способів, який допомагає тілу зберігати тепло. Втім, алкоголь порушує цей захисний механізм.

В деяких дослідженнях згадується про ще один механізм, який впливає на нашу терморегуляцію — потовиділення. Коли ми вживаємо алкоголь, відчуття тепла змушує нас пітніти. Це може знизити температуру тіла ще більше», – повідомила Уляна Супрун.

За ї ж словами, оманливе тепло від алкоголю порушує відчуття холоду. Тому люди, які занадто багато випили, схильні не звертати увагу на холод та, до прикладу, знімати верхній одяг на вулиці, аби трохи охолонути. Цей феномен навіть має назву — «пивна куртка» (the beer jacket). Коли начебто стає спекотно і зігріватись одягом не потрібно. Натомість така поведінка в рази підвищує ризики переохолодження.

«Алкоголь та низька температура на вулиці — небезпечна комбінація. Особливо обережними треба бути людям, які мають серцево-судинні захворювання. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм та призводить до низки хвороб. Варто пам’ятати під час святкувань – безпечної дози алкоголю не існує»», – зауважує міністр.

Кілька порад, щоби справді зігрітися:

❄Не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо рідини

❄Не куріть. Куріння, зокрема нікотин, погано впливає на стінки судин. Це збільшує ризики порушити терморегуляцію

❄Не носіть тісне взуття та одягайте кілька шарів одягу

❄Обов’язкові атрибути в холод — рукавички, шапка, шарф, піднятий комір. Вони захистять відкриті ділянки шкіри від холоду

❄Будьте активні — рухайте руками, пальцями ніг, але уникайте перевтоми, бо коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше

❄Кожні півгодини-годину заходьте у тепле приміщення