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Штормове попередження на Львівщині: у горах – сильна сніголавинна небезпека

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Зважаючи на снігопади 5-7 січня, у горах Львівської області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рівень). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

«Штормове попередження на території Львівської області. За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 5 січня на дорогах ожеледиця. Вдень значний сніг, пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, місцями хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні рятувальників.

5 – 9 сiчня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу очiкується посилення льодоутворювальних процесiв, шугохiд, встановлення льодоставу, мiсцями можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

 

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