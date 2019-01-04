Штормове попередження на Львівщині: у горах – сильна сніголавинна небезпека

Зважаючи на снігопади 5-7 січня, у горах Львівської області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рівень). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

«Штормове попередження на території Львівської області. За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 5 січня на дорогах ожеледиця. Вдень значний сніг, пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, місцями хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні рятувальників.

5 – 9 сiчня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу очiкується посилення льодоутворювальних процесiв, шугохiд, встановлення льодоставу, мiсцями можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.