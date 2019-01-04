Із початку року на Львівщині ДФС зафіксувала 15 неоформлених працівників

За перші робочі дні 2019 року фахівцями фіскальної служби області під час перевірок виявлено 15 неоформлених найманих працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Так, протягом першого робочого тижня січня 2019 року ГУ ДФС у Львівській області проведено фактичні перевірки на предмет дотримання трудового законодавства, за результатами яких виявлено 15 неналежно оформлених найманих працівників.

Такі перевірки проводяться Головним управлінням ДФС у Львівській області на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

Матеріали скеровано ГУ Держпраці у Львівській області для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Нагадаємо, з 1 січня 2019 року фінансова санкція за одного неоформленого найманого працівника – 125190 грн.