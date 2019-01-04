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Із початку року на Львівщині ДФС зафіксувала 15 неоформлених працівників

Дарина Смеречанська

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За перші робочі дні 2019 року фахівцями фіскальної служби області під час перевірок виявлено 15 неоформлених найманих працівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Так, протягом першого робочого тижня січня 2019 року ГУ ДФС у Львівській області проведено фактичні перевірки на предмет дотримання трудового законодавства, за результатами яких виявлено 15 неналежно оформлених найманих працівників.

Такі перевірки проводяться Головним управлінням ДФС у Львівській області на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 05.09.2018 № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

Матеріали скеровано ГУ Держпраці у Львівській області для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Нагадаємо, з 1 січня 2019 року фінансова санкція за одного неоформленого найманого працівника – 125190 грн.

 

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