Кабмін затвердив тарифи на оплату послуг первинної медицини у 2019 році

Базовий тариф Національної служби здоров’я України на оплату послуг первинної медичної допомоги на 2019 рік складатиме 370 грн/рік на людину, також будуть застосовуватися вікові коефіцієнти. Відповідну Постанову КМУ ухвалили на засіданні Уряду 18 грудня, передає прес-служба МОЗ.

Також у 2019 році сімейні лікарі, терапевти та педіатри зможуть набирати більше пацієнтів. Якщо кількість пацієнтів за деклараціями у лікаря первинної медичної допомоги перевищує рекомендований ліміт до 10%, обслуговування цих пацієнтів буде оплачено за тарифом 370 грн/рік на людину, без застосування вікових коефіцієнтів. За статистикою Національної служби здоров’я, це дві третини лікарів, які набрали декларацій більше за обсяг оптимальної практики.

Якщо ж кількість декларацій перевищуватиме оптимальну більше, ніж на 10%, то вони будуть оплачені за тарифом 370 грн/рік на людину із застосуванням понижувальних коефіцієнтів, без застосування вікових коефіцієнтів:

-від 110% + 1 декларація до 120% – коефіцієнт 0,8;

-від 120% + 1 декларація до 130% – коефіцієнт 0,6;

-від 130% + 1 декларація до 140% – коефіцієнт 0,4;

-від 140% + 1 декларація до 150% – коефіцієнт 0,2;

-від 150% + 1 декларація і всі наступні – коефіцієнт 0.

Наприклад, якщо ліміт перевищено більше, ніж на 10%, до тарифу 370 грн/рік на людину застосовуватиметься коефіцієнт 0,8, якщо більше ніж на 20% — 0,6 і так далі. Якщо кількість декларацій перевищує ліміт більше, ніж на 50%, оплата Національної служби здоров’я за них припиняється.

Нагадаємо, оптимальна кількість пацієнтів для сімейного лікаря складає 1 800, для терапевта — 2 000, а для педіатра — 900.

Постанова регулює й інші фінансові питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на первинній ланці на 2019 рік:

Медзаклади, розташовані в гірській місцевості, будуть отримувати оплати від НСЗУ за тарифом із застосуванням додаткового коефіцієнту — 1,25, на рівні 2018 року. Гірський коефіцієнт буде також застосовуватися і до декларацій понад ліміт;

Медзаклади будуть отримувати оплати за договором з Національною службою здоров’я за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу до 1 липня 2019 року за тарифом 120 грн/рік на людину. Щомісяця буде здійснюватися перерахунок з урахуванням нових укладених декларацій.

На 2019 рік на медичні заклади первинної ланки не передбачається медична субвенція з державного бюджету. Це означає, що ті комунальні заклади, які не укладуть договір із Національною службою здоров’я на 2019 рік, фінансуватимуться за рахунок інших бюджетних програм в порядку, встановленому законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством. З січня 2019 року заклади, які надають первинну медичну допомогу, зможуть подати заяву на укладення договору з НСЗУ через електронну систему охорони здоров’я у будь-який час.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я продовжує прийом заяв на договори на 2019 рік. У “третю хвилю” договори укладають не тільки заклади, які не працювали зі Службою в 2018 році, а й ті заклади, що вже мають договір. Адже такий договір на 2018 рік діє лише до кінця поточного року. На наступний рік всі заклади первинної ланки мають переукласти договори з Нацслужбою здоров’я.

Заяву на укладання договорів можна подати до 20 грудня 2018 року. А після укладення такого договору – з 1 січня 2019 року — перейти на нову модель фінансування – оплати за медичні послуги від Національної служби здоров’я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Станом на 17 грудня через електронну систему охорони здоров’я заяви на договори з НСЗУ на 2019 рік подали 1 163 комунальних і приватних медичних заклади.

Детальну інформацію щодо укладання договорів з НСЗУ можна отримати за коротким номером контакт-центру – 1677. А також – на офіційному сайті та Youtube-каналі Національної служби здоров`я.