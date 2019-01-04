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BigShow Orchestra запрошує на хіти Бродвею у Львові

Андрій Котенський

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Ліхтарі в самому серці Мангеттена перетворюють ніч на день. Тут народжується найкраща музика, танці і вистави, тут народжуються безсмертні легенди. Здійснити музичну мандрівку можна вже 17 лютого. Хіти Бродвею від BigShow Orchestra зазвучать у театрі імені Марії Заньковецької. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Це новий крутий проект з музикантом світового рівня! Якуб Воцял з Польщі – відомий виконавець мюзиклів «Рапсодія з демоном», «Ісус Христос – суперзірка», які вже декілька років з аншлагами проходять на польській сцені. Це один з найкращих польських виконавців мюзиклу, переможець національного конкурсу вокалістів ім. Кєпури як найкращий соліст мюзиклу, музичний керівник театру «Рампа» (Варшава).

Зірковий склад виконавців Марта Кулай, Наталія Поліщук, Оксана Караїм, Петро Січко у супроводі BigShow Orchestra і гарантують достойне виконання! А також очікуйте секретного гостя!

На вас чекають мелодії з найвідоміших мюзиклів “Jesus Christ Superstar”, ”Phantom of the Оpera”, ”Cats”, ”Color purple”, а також світові та українські шлягери.

Зануритися у магію музики, якісного звуку і світла можна 17 лютого у театрі імені Марії Заньковецької, об 19.30.

Квитки можна придбати тут: concert.ua/hity-brodveyu

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