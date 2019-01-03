Завтра Львів далі засипатиме снігом. Водіїв закликають бути обережними на дорогах

На Львівщині та у Львові 4 січня на дорогах буде ожеледиця. Отож водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 4 січня у Львові буде хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 6 — 8° морозу, вдень 4 — 6° морозу.

5 січня синоптики прогнозують також хмарну погоду, часом сніг, місцями значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 5 — 10° морозу, вдень 0 — 5° морозу.