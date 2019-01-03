В аварії на Старосамбірщині постраждало троє людей

Внаслідок зіткнення «Таврії» з мікроавтобусом на Львівщині були травмовані троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 січня близько 10.20 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» в одному з сіл Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Таврія», яким керував 51-річний мешканець Дрогобича та «Опель Віваро», за кермом якого перебував 50-річний мешканець Старосамбірщини. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також 26-річна пасажирка «Таврії».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.