У Львові поліція впіймала наркодилера

У Львові затримали раніше судимого 34-річного зловмисника, який організував збут таблеток «субутекс» та психотропної речовини «амфетамін». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

До поліції надійшла інформація про те, що мешканець Сихівського району Львова продає наркотичні засоби.

У грудні 2018 року працівники Управління протидії наркозлочинності провели комплекс оперативних заходів та затримали наркодилера. Під час проведення обшуку у його помешканні поліцейські виявили таблетки «субутекс», що містять наркотичний засіб «бупренорфін», поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини, ззовні схожої на психотропну речовину «амфетамін», та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Усе вилучене було скеровано на експертне дослідження.

Наркодилера правоохоронці затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Галицьким районним судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.