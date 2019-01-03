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Львів’ян запрошують на святкування Святвечора з старовинними традиціями

Олександр Косик

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Львів’ян запрошують у Патріарший Дім на святкування особливого, старовинного Святвечора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

В Патріаршому домі у Львові (вул. Хуторівка, 35б) 6 січня відбудеться особливий Святвечір — із дотриманням старовинних українських традицій. Початок — о 19.00 год.

«Під час події присутні куштуватимуть 12 страв, почують колядки у живому виконанні, побачать святковий вертеп із поясненням українських різдвяних традицій українською та англійською. Саме тому можна брати із собою туристів та гостей міста, можлива також участь більших груп», — повідомляють організатори.

За детальною інформацією слід звертатися за телефоном: 067 210 44 14.

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