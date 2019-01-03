Через нерозчищену дорогу, де сталася смертельна ДТП, можуть покарати посадовців «Львівоблавтодору»

Прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський облавтодор». Власне, мова йде про нинішню ДТП у Городоцькому районі, в результаті якої загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Так, нині прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський облавтодор», які є відповідальними за утримання автомобільних доріг.

Так, близько 6:30 год ранку на автодорозі «Львів-Шегині» неподалік населеного пункту Бар Городоцького району відбулося зіткнення автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» та «RENAULT» з автоцистерною.

“Зазначимо, що дорожнє покриття, де трапилось зіткнення зазначених вище транспортних засобів було у неналежному стані, зокрема, через невжиття дорожніми службами відповідних заходів для розчищення доріг”, – наголошують у прокуратурі.

Проведення досудового розслідування за ст.288 КК України (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) доручено СУ ГУНП у Львівській області.