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Через нерозчищену дорогу, де сталася смертельна ДТП, можуть покарати посадовців «Львівоблавтодору»

Дарина Смеречанська

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Прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський облавтодор». Власне, мова йде про нинішню ДТП у Городоцькому районі, в результаті якої загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Так, нині прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчиненого посадовими особами ДП «Львівський облавтодор», які є відповідальними за утримання автомобільних доріг.

Так, близько 6:30 год ранку на автодорозі «Львів-Шегині» неподалік населеного пункту Бар Городоцького району відбулося зіткнення автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» та  «RENAULT»  з автоцистерною.

“Зазначимо, що дорожнє покриття, де трапилось зіткнення зазначених вище транспортних засобів було у неналежному стані, зокрема, через невжиття дорожніми службами відповідних заходів  для розчищення доріг”, – наголошують у прокуратурі.

Проведення досудового розслідування за ст.288 КК України (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) доручено СУ ГУНП у Львівській області.

 

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