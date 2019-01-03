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Потрійна ДТП за участі автоцистерни: кількість постраждалих зросла до дев'яти

Дарина Смеречанська

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Кількість постраждалих внаслідок потрійного автозіткнення у Городоцькому районі зросла до дев’яти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Нагадаємо, зіткнення за участі автоцистерни та двох мікроавтобусів –  «Мерседес Спринтер» та «Рено Мастер»,  трапилося сьогодні, 3 січня, близько шостої ранку на автодорозі Львів – Шегині неподалік села Бар у Городоцькому районі.

Внаслідок отриманих травм у ДТП на місці події загинули водій та пасажир «Рено Мастер», 19-річний мешканець Івано-Франківської області. Ще дев’ятьох осіб, серед яких одна жінка, доставили у лікарню. Потерпілим 19-54 роки, троє з них – львів’яни, троє – жителі Івано-Франківщини, ще три особи мешканці Яворівського району.  Їхні діагнози уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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