Органне відео-шоу та незвичний хоровий перформанс: чим дивуватиме Львівський органний зал у січні?

У січні Львівський органний зал підготував для львів’ян чимало цікавих подій. Серед них – улюблені класичні твори, органне відео-шоу та незвичний хоровий перформанс. Загалом у січневій програмі понад двадцять незабутніх концертів для музичних поціновувачів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Велична класика

12 січня, о 19.00 год з особливою концертною програмою до Львівського органного залу завітає відомий скрипаль зі Словаччини Далібор Карвай. Спільно з Ukrainian Festival Orchestra, під диригуванням Івана Остаповича, він виконає, один з найвідоміших музичних творів епохи бароко, безсмертний цикл «Чотири пори року» Антоніо Вівальді та натхненні ним чотири танго Астора П’яццоли.

Музика до фільмів

Відомими хітами з улюблених кінофільмів львів’яни та гості міста зможуть насолодитися 10 та 25 січня. В рамках резонансного проекту «Органне відеошоу. Музика до фільмів» треки з кінострічок виконані на органі у поєднанні з приголомшливою візуалізацією Альберта Врубеля вже вкотре подарують глядачам незабутні враження.

Український молодий хор

Проект з кардинально іншим підходом до хорової музики пропонує глядачам Органний зал. Сміливий, вільний від шаблонів, не скутий класичною формою експериментальний концерт «Xoro | Performance», що відбудеться 11 січня, занурить слухачів в епіцентр самого хору, який окрім виконання хорового концерту Бортнянського підготував й танцювальну програму.

Різдвяні мотиви

Поринути в святкову атмосферу, послухати колядки та різдвяні мелодії на органі зможуть відвідувачі Львівського будинку органної та камерної музики протягом місяця. 2 та 20 січня Наталія Половинка і Театральний центр «Слово і голоС» представлять дійство «Нова коляда», у програмі якого найдавніші коляди з цілої України, різдвяні псальми та класичні арії. 5 та 7 січня органістка Надія Величко виконає низку відомих різдвяних композицій, зокрема твори Баха й Чайковського, українські колядки та прославлений «Щедрик» Леонтовича. 9 січня Народний камерний хор «Жайвір» подарують публіці улюблені колядки: «Небо і Земля», «Пане Господаре», «Не плач, Рахиле», «Щедрий вечір», «Рай розвився» та ін. 13 січня органістка Олена Мацелюх в рамках концерту «Різдвяні дзвони на органі» виконає віртуозні органні твори: «Неймовірна благодать» К. Пардіні, Токата «Дзвони» Я. Подбєльського, Токата «Дзвони» В. Бьорда, Токата «Бог серед нас» із циклу «Різдво» О. Мессіана, «Небо і Земля» Б. Котюка, «Молитва» Ф. Ліста та інші.

Фото: ЛМР