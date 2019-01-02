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Минулого року на Львівщині закрили понад 50 нелегальних АЗС

Олександр Косик

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Львівські правоохоронці протидіють діяльності нелегальних АЗС та автозаправних пунктів Як наслідок – за процесуального керівництва прокуратури, органами Нацполіції у регіоні припинено діяльність більше 50 нелегальних АЗС/АГЗП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Поліцейськими вилучено близько 17 тонн паливно-мастильних матеріалів, на які накладено арешт. Здійснюється досудове розслідування у понад 30 кримінальних провадженнях цієї категорії. Робота на вказаному напрямку триває.

Так, минулоріч у березні, за процесуального керівництва прокуратури області, до суду скеровано обвинувальний акт (ч.1 ст.272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) за фактом функціонування міні-автозаправної станції контейнерного типу без жодних дозвільних документів на проведення діяльності, пов’язаної з реалізацією дизельного палива.

Крім цього, за процесуального керівництва прокуратури, підрозділами Головного управління ДФС у Львівській області здійснювалось досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях (за ст. 204 КК України – незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) за фактами незаконної торгівлі нафтопродуктами і паливом.

Обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Водночас, слідчо-оперативними підрозділами фінансових розслідувань, у листопаді-грудні минулого року виявлено два факти протиправної діяльності на Львівщині АЗС та торгівлі на них паливно-мастильними матеріалами.

Фіскали вилучили два автозаправні комплекси, а протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст.164 КУпАП, скерували до суду.

Зазначимо, що з метою підвищення ефективності протидії нелегальній діяльності АЗС, належного розкриття, розслідування та попередження злочинів вказаної категорії, з ініціативи прокуратури області, керівниками місцевих прокуратур проведено 22 міжвідомчі наради та створено відповідні спільні робочі групи.

Разом з тим, прокуратурою області на адресу місцевих прокуратур, Управління Служби безпеки України у Львівській області, Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, Головного управління Національної поліції у Львівській області скеровано інформацію щодо розміщення на сайті інтерактивної карти активних нелегальних таких станцій та пунктів, що діють на території України, зокрема і на Львівщині.

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