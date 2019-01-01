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Новий голова ОБСЄ відвідає Донбас

Дарина Смеречанська

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Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який сьогодні, 1 січня, став очільником ОБСЄ, в січні відвідає Донбас. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє РБК-Україна.

 

Як повідомляється, Лайчак анонсував свою першу поїздку на Донбас в якості очільника ОБСЄ у грудні 2018 року. Проте сьогодні, глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін повідомив детальніші плани візиту.

«Буду радий вітати Мирослава (Лайчака,- ред.) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала нарощування важкого озброєння російсько-окупаційними військами. Зокрема безпілотник зафіксував понад 60 бойових броньованих машин у Луганській області.

Додамо, тристороння контактна група підтвердила домовленість про запровадження з 29 грудня чергового перемир’я на Донбасі у зв’язку з новорічними і різдвяними святами, опублікувавши відповідну заяву.

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