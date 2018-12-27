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На Донбасі з 29 грудня вводять «режим тиші»

Дарина Смеречанська

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Представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявляє про досягнуту домовленість оголосити режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 00:01 29 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

 

«Було обговорено пропозицію України, яку вносили ще на минулому засіданні про запровадження режиму тиші. Ми запропонували запровадити режим тиші, тобто безстрокове припинення вогню, починаючи з завтрашньої ночі, якщо точно, то з 00 годин 01 хвилина на 29 грудня. Були й інші пропозиції, але якщо коротко, то нам вдалося сьогодні досягнути такої домовленості», – сказав він у коментарі телеканалу «Прямий» 27 грудня.

За словами Марчука, режим тиші треба максимально використати для відновлення й ремонту пошкодженої життєво важливої інфраструктури.

Попередній схожий режим тиші Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі оголосила, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

 

 

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