Нехай новий рік дарує нам надію на перемогу у війні на Сході України та повернення анексованого Криму, - митрополит Епіфаній 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців з новим 2019 роком і побажав надію на переможне завершення війни. Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині. Нехай усіх нас береже Господь! З Новим роком, дорогі українці!», – наголосив він.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.