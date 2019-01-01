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Найспокійніше святкування Нового року відбувалося у Сколівському районі, - поліція

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Загалом за минулу добу до правоохоронців надійшло більше 1650 звернень та повідомлень від громадян, близько половини з них (854) – у період від 21.00 31 до 9.00. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Громадяни 1630 разів телефонували на оперативну лінію 102. Окрім того мешканці  звертались до поліцейських на вулиці та приходили безпосередньо у відділи чи відділення поліції.  Поліцейські відреагували на усі повідомлення.

Найчастіше (близько шестисот звернень) громадяни звертались до правоохоронців за допомогою у Галицькому районі, де біля “головної” ялинки міста на проспекті Свободи багато львів’ян та гостей Львова традиційно зустрічають Новий рік. Найспокійніше святкування відбувались у Сколівському районі – до місцевого відділення поліції надійшло всього вісім звернень від мешканців.

У переважній більшості звернень йшлося про дрібні порушення публічного порядку, розпивання спиртних напоїв, засмічення території, використання піротехніки та порушення тиші.

Правоохоронці працювали у посиленому режимі. Було збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на правопорушення, створені додаткові слідчо-оперативні групи, групи превентивної комунікації,  а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійшли експерти-вибухотехніки та кінологи. До патрулювання були залучені курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ та бійці Національної гвардії України.

Основні зусилля поліцейських були скеровані на попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів, порушень публічного порядку під час масових заходів з нагоди святкування Нового 2019 року. Грубих порушень публічного порядку виявлено не було.

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