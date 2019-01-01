ОСТАННІ НОВИНИ

На українсько-польському кордоні впіймали чотирьох нелегалів

Дарина Смеречанська

|

Четверо порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали сьогодні вночі та учора прикордонники неподалік українсько-польського кордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Одного з мандрівників, який прямував у бік держрубежу, затримали прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону  сьогодні о пів на першу ночі. Спочатку незнайомця помітив у прикордонні місцевий житель, який повідомив прикордонників про його появу.  Вже невдовзі прикордонний наряд, який патрулював неподалік, затримав його за 300 метрів від держкордону. Затриманий виявився громадянином Туреччини.

Ще трьох мандрівників прикордонники цього ж загону відділу «Смільниця» виявили на околиця н.п. Галівка. За кілька сотень метрів  сміливців, які наважились через снігові замети подолати українсько-польський кордон, зупинили. Ними виявилися 3 громадян Монголії: 2 чоловіки та 1 жінка.

На усіх затриманих іноземців складено адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 ч.2 КУпАП та затримано до 3-х діб з метою з’ясування обставин правопорушення.

Також зазначимо, що усі затримані прибули в Україну встановленим порядком. Чому в подальшому обрали саме нелегальну подорож – наразі встановлюється.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...