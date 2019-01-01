На українсько-польському кордоні впіймали чотирьох нелегалів

Четверо порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали сьогодні вночі та учора прикордонники неподалік українсько-польського кордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Одного з мандрівників, який прямував у бік держрубежу, затримали прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону сьогодні о пів на першу ночі. Спочатку незнайомця помітив у прикордонні місцевий житель, який повідомив прикордонників про його появу. Вже невдовзі прикордонний наряд, який патрулював неподалік, затримав його за 300 метрів від держкордону. Затриманий виявився громадянином Туреччини.

Ще трьох мандрівників прикордонники цього ж загону відділу «Смільниця» виявили на околиця н.п. Галівка. За кілька сотень метрів сміливців, які наважились через снігові замети подолати українсько-польський кордон, зупинили. Ними виявилися 3 громадян Монголії: 2 чоловіки та 1 жінка.

На усіх затриманих іноземців складено адміністративно-процесуальні документи за ст.204-1 ч.2 КУпАП та затримано до 3-х діб з метою з’ясування обставин правопорушення.

Також зазначимо, що усі затримані прибули в Україну встановленим порядком. Чому в подальшому обрали саме нелегальну подорож – наразі встановлюється.