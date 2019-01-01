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Командувач ВМС: «Повернення додому полонених моряків – головне завдання 2019 року»

Дарина Смеречанська

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Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ігор Воронченко у своєму вітанні з нагоди нового 2019 року наголосив, що головним завданням є повернення наших полонених моряків додому.

 

За його словами, для національних Військово-Морських Сил, як і для всієї України, 2018-ий став роком нових випробувань і конкретних результатів.

Опрацьована нами разом з українськими та іноземними експертами Стратегія ВМС ЗС України чітко визначила орієнтири нашого розвитку до 2035 року. Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові», – зазначив Ігор Воронченко Ігор Воронченко.

І наголосив, що особливо напруженими стали останні місяці 2018 року: 25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків.

«Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі. Бойові побратими, ми з вами!», – зауважив він.

Запевнивши, що 2019-й для національного флоту стане роком нових викликів, здобутків і можливостей:

«Ми продовжимо приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримаємо нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння. У центрі нашої уваги завжди буде людина, тому ключовим стане прийом нових гуртожитків і військових містечок, підвищення соціальних стандартів військової служби. Ми розбудуємо наші Військово-Морські Сили й забезпечимо комфортні умови служби для кожного українського військового моряка.Дякую кожному, хто щиро підтримує національний флот, і кожному, хто, виконує бойові завдання захисту Батьківщини. Разом ми руйнуємо агресивні плани ворога. Разом ми – Україна. Бажаю військовим морякам і нашим бойовим побратимам, з якими ми пліч-опліч захищаємо Українське море, Українське небо і Українську землю, усім патріотам України непохитної віри в нашу перемогу, сили духу в бою, спокою і затишку в родинах».

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