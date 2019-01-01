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Із 1 січня українці платитимуть більше за газ

Дарина Смеречанська

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 10 грудня 2018 року підвищила для населення тарифи на опалення 18 теплокомуненерго з 1 січня 2019 року в середньому на 16,6% у зв’язку з підвищенням вартості газу для потреб населення. Про це повідомляє УНІАН.

 

“Зростання ціни природного газу з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл природного газу на 22,8% призвело до зростання тарифів на теплову енергію для населення на 16,6%, і середньозважений тариф становить 1253,5 грн за 1 Гкал», – сказала керівник профільного управління НКРЕКП Світлана Чорних. Вона додала, що 86,6% у тарифі на тепло припадає на вартість палива. 11 грудня НКРЕКП підвищила для населення тарифи на опалення 6 теплокомуненерго з 1 січня 2019 року в середньому на 10%-21% у зв’язку з підвищенням вартості газу. Нові тарифи чинності з 1 січня 2019 року.

Раніше повідомлялося що, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% – до 8550 грн за тисячу кубометрів.

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