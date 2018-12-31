Як патрульні знімали з даху чоловіка, який був у стані наркотичного сп'яніння і запевняв, що його переслідують

Патрульні допомогли зняти з даху п’ятиповерхівки на вулиці Крехівській чоловіка, який перебував у стані наркотичного сп’яніння і був переконаний, що його переслідують. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, вчора увечері диспетчер ДСНС повідомив патрульних, що на даху будинку на вулиці Крехівській перебуває чоловік, який стверджує, що його переслідують.

На п’ятиповерхівці інспектори виявили чоловіка і, окрім рятувальників, викликали ще й медиків. Патрульні першого батальйону почали спілкуватися з чоловіком і переконувати його не робити різких рухів. Оскільки дах був похилий, чоловік міг впасти будь-якої миті. 35-річного чоловіка не змогли зняти рятувальники, оскільки заважали електричні дроти.

“Відтак, інспектор Іван Бігун вирішив не гаяти часу і, незважаючи на погодні умови та всі супутні обставини, спробував переконати чоловіка, що йому нічого не загрожує. Однак він перебував в стані наркотичного сп’яніння і не повірив. На місце події приїхала колишня дівчина чоловіка і переконала, що йому хочуть допомогти”, – поінформували у прес-службі патрульної поліції області.

Чоловіка зняли з даху без ушкоджень і госпіталізували у медичний заклад.