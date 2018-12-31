Глава УГКЦ привітав українців з прийдешнім Новим роком: «Зробіть крок у майбутнє в любові до Бога, Батьківщини і ближніх»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав привітав українців з прийдешніми 2019 роком і закликав зробити крок у майбутнє в любові до Бога, до своєї Батьківщини і до своїх ближніх. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту інформації УГКЦ.

«Перебуваючи на порозі 2019 року, входячи в цей Новий рік та новий час, ми відчуваємо певну тривогу. Адже увесь світ переживає тривогу. Ми бачимо, як Європа перебуває в стані неспокою, а весь світ відчуває, що перед нами може бути період нестабільності. Зрештою, все нове викликає тривогу і природний страх. Тому я закликаю вас зробити крок у майбутнє в любові до Бога, до своєї Батьківщини і до своїх ближніх», – такими словами звернувся Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, щоб привітати українців з Новим роком та різдвяними святами, які наближаються.

На його думку, нам потрібно відзначити святковий період саме у любові, бо вона долає страх. Ба більше, тільки любов допомагає нам прожити наше життя сповна.