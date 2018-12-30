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У Львові в новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути. Розклад руху

Вероніка Рой

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У новорічну ніч — з 31 грудня 2018 року на 1 січня 2019 року, курсуватимуть трамвайні маршрути № 3, 6, 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, у Львові курсуватимуть трамваї трьох маршрутів: № 3 (площа Соборна — Аквапарк), № 6 (Залізничний вокзал — вул. Миколайчука) і № 8 (площа Соборна — вул. Вернадського). Згідно з попередньо узгодженим та затвердженим в управлінні транспорту графіком, інтервал руху святкових рейсів коливатиметься від 19 до 35 хвилин», — зазначають у ЛКП «Львівелектротранс».

За інформацією управління транспорту ЛМР, також у новорічну ніч працюватимуть нічні автобусні маршрути.

Нагадаємо, 1 січня вісім автобусних маршрутів Львівського комунального підприємства № 1 курсуватимуть за спеціальним графіком, решта маршрутів – у режимі вихідного дня.

Фото: ЛМР та Ольга Яновська

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