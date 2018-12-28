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У мерії розповіли, як у Львові курсуватимуть маршрутки 1 січня

Юлія Шпак

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У Львові 1 січня автобусні маршрути працюватимуть за графіком вихідного дня. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

 

«У новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, у Львові курсуватимуть трамваї трьох маршрутів: № 3 (площа Соборна — Аквапарк), № 6 (Залізничний вокзал — вул. Миколайчука) і № 8 (площа Соборна — вул. Вернадського). Щодо автобусних маршрутів, то 1 січня 2019 року до 10.00 год буде дещо більший інтервал між маршрутами, а з 10.00 год автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня», — повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Також в новорічну ніч працюватимуть нічні маршрути.

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