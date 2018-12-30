Мерія хоче передати в оренду 13 об’єктів нерухомого майна

Управління комунальної власності ЛМР повідомляє про намір передати в оренду 13 об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Особи, що бажають отримати зазначені об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 17 січня 2019 року включно про свій намір укласти договір оренди способом скерування заяви про укладення договору на адресу управління комунальної власності через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі — ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку — для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач Галицький район 1. вул. Л. Мартовича, 12 цоколь 24,0 ЛКП «Княже місто» Личаківський район 2. вул. А. Вахнянина, 29 1-ий поверх та підвал 204,6 Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Цільове призначення -для роботи навчальної студії з надання консультацій та інформації дизайну і художнього оздоблення одягу засобами ужиткового мистецтва, майстерні з ремонту та оздоблення одягу. Термін оренди — 2 роки 364дні. 3. вул. Миргородська, 32 1-ий та 2-ий поверхи 245,5 ЛКП «Господар» Цільове призначення — для комерційної діяльності 4. вул. М. Лисенка, 37 1-ий поверх 50,9 5. вул. М. Лисенка, 46 підвал 17,1 ЛКП «Господар» 6. вул. І. Рєпіна, 8 півпідвал 9,5 7. вул. Личаківська, 37-а підвал 87,0 8. вул. Пасічна, 90 1-ий поверх 6,5 ЛКП «Дім» Цільове призначення — для комерційної діяльності 9. вул. Пасічна, 34 підвал 8,7 ЛКП «Дім» 10. вул. Студентська, 3 підвал 88,8 Сихівський район 11. вул. В. Навроцького, 23 1-ий поверх 21,4 Комунальне некомерційне підприємство «8-а міська клінічна лікарня м. Львова» Цільове призначення — для розміщення приватного кабінету стоматолога Термін оренди – 2 роки 364 дні 12. вул. Енергетична, 3 півпідвал 5,6 ЛКП «Житловик-С» Шевченківський район 13. вул. М. Яцкова, 25 1-ий поверх 1,9 ЛКП «Янів-405»

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.