До Львова приїде в.о. міністра охорони здоров’я Супрун

У четвер, 3 січня, в прес-холі Львівської ОДА відбудеться брифінг «Надзвичайні заходи для захисту від кору» щодо підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору за участі в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Представники МОЗ України та Львівської ОДА презентують проект з імунізації школярів у Львові та Львівській області.

Учасники заходу будуть: доктор Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я України, Олег Синютка, голова Львівської ОДА, доктор Володимир Курпіта, генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».