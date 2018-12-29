На території колишнього «Кінескопу» облаштують хостел

Сьогодні, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив Любомиру Мельничуку містобудівні умови та обмеження на реконструкцію частини нежитлових приміщень на території колишнього заводу «Кінескоп», що на вул. Кульпарківській, 59. В оновленій будівлі збираються облаштувати хостел. Про це повідомляє Львівський портал.

Як йдеться у проекті рішення, Любомир Мельничук збирається добудувати до існуючого 5-поверхового корпусу №42 колишнього заводу «Кінескоп» ще три поверхи. Після реконструкції в оновленій будівлі працюватиме хостел.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутнього хостелу не повинна перевищувати 31,3 м.

Зазначимо, що на початку року виконком дозволив також реконструювати цей ж корпус «Кінескопу» під офісний центр. На його даху висадять дерева та облаштують терасу.

Як повідомляв Львівський портал, восени мерія погодила масштабну забудову «Кінескопу». Тут збираються звести новий житловий квартал на 600 нових мешканців, торгово-розважальний комплекс та 14-поверховий бізнес-центр.

А нещодавно виконком дозволив збудувати поруч із «Кінескопом» офісний центр із кафе.