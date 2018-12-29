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Львів’янину, який вбив власну матір, обрали запобіжний захід

Юлія Шпак

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40-річному львів’янину, який підрізав власну матір, внаслідок чого вона померла, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Подія трапилася цього тижня, 27 грудня, у квартирі, де спільно проживали підозрюваний і потерпіла.

Встановлено, що під час раптового конфлікту між сином та його 67-річною матір’ю, він завдав жінці удар у груди ножем. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці пригоди. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова зловмиснику обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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