Колишній керівник «Львівтеплоенерго» стверджує, що кримінал через незадекларовану квартиру дружини закрили

Колишній керівник «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж, якого підозрюють у службової недбалості, надіслав листа-претензію на адресу Львівського порталу про шкоду його діловій репутації у матеріалі: «Екс-очільника «Львівтеплоенерго» підозрюють у ще одному криміналі?»

Виявилося, що додаткова інформація, яку Львівський портал передрукував із видання «Наші гроші», була застарілою. Свого часу «НГ» повідомляли, що слідчі Прокуратури Львівської області звернулися до суду з таким клопотанням в рамках досудового розслідування №42017140000000265 за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації). Згідно з ухвалами суду, дружина Степана Пакіжа Наталія 19 грудня 2016 року отримала в подарунок квартиру площею 50,3 кв. м у Львові на вулиці Трильовського. Однак це майно Степан Пакіж не вказав в електронній декларації за 2016 рік. Згідно з реєстром нерухомості, Наталія Пакіж на момент публікації цієї інформації була власницею цієї квартири.

За даними НАБУ, копію відповіді якого сьогодні надіслав Львівському порталу сам Степан Пакіж, «старшим детективом Мартинівим Ю. Я. прийнято процесуальне рішення про закриття вказаного кримінального провадження».

Копія листа НАБУ датується 19 вересня 2018 року.

Виявилося, що складу злочину у невнесенні квартири його дружини до декларації немає.

Як повідомляв Львівський портал у згаданому матеріалі, 14 грудня, прокурор Львівської області Юрій Квятківський повідомив колишньому очільнику одного з комунальних підприємств Львова про підозру у вчиненні кримінального правопорушення: «Службовець неналежно виконав свої службові обов’язки будучи особою, уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що він уклав договір, відповідно до якого підприємство зобов’язувалось виконати розробку техніко-економічного обґрунтування з будівництва сміттєпереробного комплексу. Проте воно, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, не відповідає чинним галузевим нормативним актам, будівельним вимогам та умовам договору.

Також фігурант підписав акт прийому-передачі цього техніко-економічного обґрунтування, відтак державним інтересам було завдано шкоди на суму майже півмільйона гривень».

Як відомо, зводити сміттєпереробний завод у Львові планували на території ТЕЦ-2. Влітку 2017 року «Львівтеплоенерго» підписало договір вартістю майже 4,95 млн з ПАТ «Харківське котлобудівельне підприємство «Котлоенергопроект» на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва сміттєпереробного комплексу продуктивністю 240 тис. тонн на рік. Втім через неузгодженість земельного питання (у ЛОДА заявляли, що ділянка на ТЕЦ-2 не належить місту) та супротив мешканців Мурованого зводити завод вирішили на вул. Пластовій, 13.

Зазначимо, із грудня 2010 до вересня 2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» очолював Степан Пакіж, який водночас є депутатом Львівської облради від «Самопомочі».