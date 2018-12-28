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Як працюватимуть комунальні служби на свята?

Юлія Шпак

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У зв’язку з вихідними днями з нагоди Нового року, з 30 грудня по 1 січня у місті працюватимуть чергові бригади комунальних підприємств ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛМКП «Львівводоканал» та чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП у всіх районах міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу гарячої води споживачам. У разі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося, таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15−85», — розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності, можна звертатися за номером тел. 292−01−87.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал» у святкові та вихідні дні на підприємстві працюватимуть виробничо-технічні підрозділи, які стежать за стабільною подачею водопостачання, а працівники лабораторії перевірятимуть якість питної води.

«У випадку виникнення аварійних ситуацій, їх оперативно усуватимуть чергові бригади. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен львів’янин може туди звернутися за допомогою та інформацією за номером 15−51 або 276−20−50. Інформація про аварійні відімкнення водопостачання оперативно розміщується на офіційному веб-сайті підприємства http://lvivvodokanal.com.ua/ та на порталі Гарячої лінії міста», — розповіли у відділі зв’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

Також у кожному районі міста чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП.

 

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