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Водій «дев’ятки» наїхав на 27-річного молодика: постраждалого госпіталізували

Дарина Смеречанська

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У одному з сіл Стрийського району ВАЗ наїхав на 27-річного чоловіка. Постраждалого доправили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 грудня близько 20.05 в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2109, 31-річний мешканець Стрийського району, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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