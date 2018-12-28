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Майже 713 тисяч українців скористалися програмою «Доступні ліки»

Дарина Смеречанська

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Із початку року 712 903 осіб скористались програмою «Доступні ліки». Суб’єктам господарювання відшкодували кошти за 1 117 671 рецепт (79,0% від загальної кількості виписаних рецептів) на загальну суму 57 382,8 тис гривень, що становить 95,9% від загальної суми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

До участі у проекті  залучили  776  аптечних заклад, хворим виписали 1 414 201 рецепт на відшкодування вартості лікарських засобів.

У відповідності до показників Державного бюджету України на 2018 рік Львівській області передбачено на реалізацію вказаної програми субвенцію з державного бюджету у сумі 65 млн 302,4 тис гривень.

Нагадаємо, мета програми – забезпечити кожного громадянина України доступними та життєвонеобхідними лікарськими засобами з доведеною ефективністю, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

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