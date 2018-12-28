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Львів’ян запрошують на «Щедрий вечір з добрим джазом»

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Львів’янПроект ShockolaD запрошує всіх поціновувачів вишуканого українського етноджазу на «Щедрий вечір з добрим джазом». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

16 січня у Львівській філармонії звучатимуть  колядки в джазових аранжуваннях. ShockolaD заграє разом з відомою вокалісткою Даною Винницькою, з якою проект розпочинав свою діяльність. Вони знову зберуться разом, щоб колядувати у Львові!

А супроводжувати їх буде камерний оркестр PaRi Art Music. Спеціальний гість – вокалістка Брія Блессінг.

Придбати квитки можна тут: Gastroli.ua

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