Львів’ян запрошують на «Щедрий вечір з добрим джазом»

Львів’янПроект ShockolaD запрошує всіх поціновувачів вишуканого українського етноджазу на «Щедрий вечір з добрим джазом». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

16 січня у Львівській філармонії звучатимуть колядки в джазових аранжуваннях. ShockolaD заграє разом з відомою вокалісткою Даною Винницькою, з якою проект розпочинав свою діяльність. Вони знову зберуться разом, щоб колядувати у Львові!

А супроводжувати їх буде камерний оркестр PaRi Art Music. Спеціальний гість – вокалістка Брія Блессінг.

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