У МОЗ розповіли, чим небезпечний йододефіцит

Йод необхідний людині протягом усього життя, а його нестача в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення розумової активності й обміну речовин у дорослих. Разом з Центром громадського здоров’я МОЗ України розказуємо детально, для чого нам йод і де його взяти.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЕФІЦИТ ЙОДУ

Йод — це мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

Наслідки нестачі йоду в організмі:

відчуття постійної втоми, слабкість, депресія; збільшення щитовидної залози (зоб); затримка росту у дітей; затримка інтелектуального розвитку у дітей; зниження розумової активності у дорослих; порушення обмінних процесів; загроза переривання вагітності (навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності спричиняє освітні та когнітивні порушення у дітей в майбутньому); неонатальний гіпотиреоз; рак щитовидної залози; погіршення пам’яті, слуху; підвищення холестерину; сухість шкіри, втрата її еластичності; порушення роботи кишківника; відчуття холоду; різке зниження чи підвищення маси тіла; набряки; випадіння волосся тощо.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ЙОДУ, ЩОБИ БУТИ ЗДОРОВИМ

Залежно від віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 мільйонна частина грама, 10–6 г).

Для жінок добова норма йоду становить 150–300 мкг, а для чоловіків — до 300 мкг.

Норми споживання йоду для дітей:

0–6 років — 90 мкг;

6–12 років — 120 мкг.

Більшість мешканців України щодня споживає лише 40–80 мкг йоду на добу. У зоні найбільшого ризику — Західна Україна та Чернігівська область, де споживання йоду найменше.

Створити надлишок йоду в організмі досить складно, оскільки 95–98% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 2–5% — через кишківник. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу.

У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через уживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг — для дітей.

За все життя людина споживає близько 3–5 г йоду — приблизно одну чайну ложку.

ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТУ

Найпростішою профілактикою дефіциту йоду в організмі є споживання йодованої солі, насиченої цим мікроелементом. Щоби знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв замініть звичайну сіль на йодовану.

Щоб уникнути йододефіциту, до щоденного раціону слід включити такі продукти:

морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);

білу рибу (минтай, хек, тріску та ін.);

морську капусту (ламінарію);

овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);

фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);

яйця;

молоко;

яловичину;

волоські горіхи.