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У МОЗ розповіли, чим небезпечний йододефіцит

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Йод необхідний людині протягом усього життя, а його нестача в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення розумової активності й обміну речовин у дорослих. Разом з Центром громадського здоров’я МОЗ України розказуємо детально, для чого нам йод і де його взяти.

 

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЕФІЦИТ ЙОДУ

Йод — це мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

Наслідки нестачі йоду в організмі:

  1. відчуття постійної втоми, слабкість, депресія;
  2. збільшення щитовидної залози (зоб);
  3. затримка росту у дітей;
  4. затримка інтелектуального розвитку у дітей;
  5. зниження розумової активності у дорослих;
  6. порушення обмінних процесів;
  7. загроза переривання вагітності (навіть незначний дефіцит йоду у жінок під час вагітності спричиняє освітні та когнітивні порушення у дітей в майбутньому);
  8. неонатальний гіпотиреоз;
  9. рак щитовидної залози;
  10. погіршення пам’яті, слуху;
  11. підвищення холестерину;
  12. сухість шкіри, втрата її еластичності;
  13. порушення роботи кишківника;
  14. відчуття холоду;
  15. різке зниження чи підвищення маси тіла;
  16. набряки;
  17. випадіння волосся тощо.

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО ЙОДУ, ЩОБИ БУТИ ЗДОРОВИМ

Залежно від віку добова потреба в йоді складає від 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 мільйонна частина грама, 10–6 г).

Для жінок добова норма йоду становить 150–300 мкг, а для чоловіків — до 300 мкг.

Норми споживання йоду для дітей:

  • 0–6 років — 90 мкг;
  • 6–12 років — 120 мкг.

Більшість мешканців України щодня споживає лише 40–80 мкг йоду на добу. У зоні найбільшого ризику — Західна Україна та Чернігівська область, де споживання йоду найменше.

Створити надлишок йоду в організмі досить складно, оскільки 95–98% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 2–5% — через кишківник. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу.

У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через уживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг — для дітей.

За все життя людина споживає близько 3–5 г йоду — приблизно одну чайну ложку.

ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТУ

Найпростішою профілактикою дефіциту йоду в організмі є споживання йодованої солі, насиченої цим мікроелементом. Щоби знизити ризики йододефіциту, для приготування щоденних страв замініть звичайну сіль на йодовану.

Щоб уникнути йододефіциту, до щоденного раціону слід включити такі продукти:

  • морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);
  • білу рибу (минтай, хек, тріску та ін.);
  • морську капусту (ламінарію);
  • овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);
  • фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);
  • яйця;
  • молоко;
  • яловичину;

волоські горіхи.

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