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На Львівщині ВАЗ наїхав на 14-річного велосипедиста

Олександр Косик

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Чотирнадцятирічний велосипедист отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду авто на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 20.30 у місті Кам’янка-Бузька. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ, 40-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 14-річного велосипедиста, мешканця Кам’янки-Бузької. Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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