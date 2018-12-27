Міськрада затвердила будівництво житла, паркінгу і садочка на Зеленій

Сьогодні, 27 грудня, сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території в районі вулиць Зеленої, Пимоненка, Січинського, який передбачає будівництво житла, офісів, багаторівневого паркінгу та дитячого садочка. «За» проголосували 34 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Детальний план території охоплює земельну ділянку площею 20,7 га, яка входить у промислову зону. На цій землі сьогодні розташоване ВАТ «Південьзахіделектромережбуд». Відтак для того, щоб звести тут новий житловий квартал, мерія дозволила змінити цільове призначення ділянки з виробничої функції на житлову.

Відтак в районі вулиць Зеленої, Пимоненка та Січинського має з’явитись квартал змішаної житлової багатоквартирної та громадської забудови, що матиме 4-12 поверхів. Загалом житлова забудова розташовуватиметься вздовж вулиці Зеленої і складатиметься із 3 О-подібних кварталів. У будинках буде 360 квартир, у яких зможуть оселитись близько 1000 нових мешканців.

Також детальний план території передбачає спорудження сучасних офісів, а складські будівлі на Зеленій реконструюють під громадські об’єкти. Водночас вздовж вулиці Пимоненка планують зводити також одноповерхові будівлі громадського призначення.

Схема функціонального застосування території

Натомість на вулиці Січинського збережеться транспортна інфраструктура – тут знаходитимуться автотранспортні підприємства, СТО. Саме тут хочуть облаштувати багаторівневий паркінг на 100-150 машиномісць.

Також у детальний план «закладене» спорудження у цьому районі дитячого садочку, будівництво нової вулиці та формування нової транспортної мережі.

Зазначимо, що питання про затвердження детального плану території в районі вулиць Зеленої, Пимоненка, Січинського сьогодні розглядали під час сесії міськради як додаткове.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, публічне акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд», на ділянках якого вестиметься житлова забудова, створили у 1994 році. Воно зареєстроване на вул. Зеленій, 151. Компанія займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій.

Наприкінці 1990-х ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» викупили «Галицькі інвестиції» міського голови Львова Андрія Садового. І саме він, до речі, до 2005 року також очолював ПАТ «Південьзахіделектромережбуд». До 2016 року підприємством керував нардеп від «Самопомочі» Лев Підлісецький, а зараз директором компанії є Ростислав Адамович.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно виконком міськради також дозволив ТзОВ «Реновація» на вул. Зеленій, 151 збудувати сучасний житлово-офісний комплекс. Саме тут донедавна діяла «Механізована колона №34» – структурний підрозділ ПАТ «Південьзахіделектромережбуд».

Власницею ТзОВ «Реновація» є Ірина Камінська, дружина Тараса Вітика – екс-директора комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління». У 2015 році Тарас Вітик балотувався до Львівської міськради від фракції «Самопоміч», але так і не став депутатом. Своєю чергою Ірина Камінська теж має стосунок до партії Андрія Садового – цього року вона, працюючи за сумісництвом, отримала зарплату в «Об’єднанні «Самопоміч».