Львівська дизайнерка пожертвувала свою грошову нагороду українським військовим

Вчора, 26 грудня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулося урочисте вручення обласної премії у галузі культури, літератури та журналістики. Дизайнерка художніх прикрас Роксоляна Шимчук, яка також отримала премію, вирішила свою грошову нагороду пожертвувати українським військовим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Колись наші предки віддавали десятину на потреби громади. І мені здається, що це зараз, в час війни, особливо актуально. Тому свою премію я маю намір віддати на потреби бійців, які воюють на сході. Буду рада, якщо хтось до мене приєднається і ми зможемо напередодні Різдва зробити такий подарунок нашим захисникам», – наголосила під час нагородження переможниця премії Роксоляна Шимчук.

Премією відзначаються найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в культурному й літературно-мистецькому житті регіону.

Премія присуджується щорічно в чотирнадцяти номінаціях. Серед цьогорічних переможців Маркович Костянтин, Сипняк Петро, Малярчук Костянтин, Іутін Олексій, Вовкун Василь тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 90-річна бабуся із Західної України передала для військових 10 тисяч доларів.

Фото: ЛОДА