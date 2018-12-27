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«Дударик» запрошує на різдвяний концерт

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на нову різдвяну програму капели «Дударик» у співпраці із неймовірними «Курбасами». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Несподівана суміш колядок із щедрівками, автентики і сучасного фюжн звучання у неокласичній оправі. Незнані давні колядки і їх новітнє прочитання, суперенергетичні щедрівки, які створять справжню настроєву феєрію. А на завершення ще й окремі коляди із золотої скарбниці Різдва», – йдеться у повідомленні.

Різдвяний концерт від «Дударика» у Львівській філармонії відбудеться 20 і 21 січня (по 2 концерти о 16.00 і 18.30 год)!

Автор і постановник – Дмитро Кацал.

Про квитки запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн:
20 січня 16:00
Квитки тут: https://gastroli.ua
20 січня 18:30
Квитки тут: https://gastroli.ua

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