«Дударик» запрошує на різдвяний концерт

Львів’ян запрошують на нову різдвяну програму капели «Дударик» у співпраці із неймовірними «Курбасами». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Несподівана суміш колядок із щедрівками, автентики і сучасного фюжн звучання у неокласичній оправі. Незнані давні колядки і їх новітнє прочитання, суперенергетичні щедрівки, які створять справжню настроєву феєрію. А на завершення ще й окремі коляди із золотої скарбниці Різдва», – йдеться у повідомленні.

Різдвяний концерт від «Дударика» у Львівській філармонії відбудеться 20 і 21 січня (по 2 концерти о 16.00 і 18.30 год)!

Автор і постановник – Дмитро Кацал.

Про квитки запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн:

20 січня 16:00

Квитки тут: https://gastroli.ua

20 січня 18:30

Квитки тут: https://gastroli.ua