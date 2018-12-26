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Порошенко припинив воєнний стан, проте деякі заборони все ж вирішив залишити

Олександр Косик

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Президент Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану в 10 областях України, але пропонує Державній прикордонній службі продовжити окремі заходи, введені під час воєнного стану. Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, пише УП.

 

“І я прошу, Петро Олександрович (голова Держприкордонслужби Петро Цигикал – УП), внести пропозицію щодо продовження тих чи інших засобів, які не на пряму пов’язані з воєнним станом”, – зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що дії прикордонників “були визнані абсолютно виправданими” попри те, що їх “так багато критикували”.

“Якщо ви визначите необхідність продовження відповідних засобів, я як президент і, впевнений, члени РНБО підтримають ваші пропозиції”, – запевнив Порошенко.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було запроваджено з 26 листопада до 26 грудня в 10 областях у зв’язку з актом агресії Росії в Керченській протоці.

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