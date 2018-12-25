ОСТАННІ НОВИНИ

Росія розширила санкційний список проти України

Олена Карп'юк

|

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список із фізичних та юридичних осіб України, щодо яких застосовуватимуть санкції. Про це він сьогодні, 25 грудня, написав на своїй сторінці у Twitter, передає Львівський портал.

 

«Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову», – написав Медведєв.

Також він зауважив, що це потрібно було зробити «для захисту інтересів російської держави, компаній та громадян Росії».

Як повідомляє «Інтерфакс», Кабінет міністрів РФ повідомив про розширення економічних санкцій на більше, ніж на 200 осіб і організацій з України.

Нагадаємо, 1 листопада Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята
Олесь ТЯГАЙ
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечит...

«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...