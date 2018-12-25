Росія розширила санкційний список проти України

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список із фізичних та юридичних осіб України, щодо яких застосовуватимуть санкції. Про це він сьогодні, 25 грудня, написав на своїй сторінці у Twitter, передає Львівський портал.

«Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову», – написав Медведєв.

Також він зауважив, що це потрібно було зробити «для захисту інтересів російської держави, компаній та громадян Росії».

Як повідомляє «Інтерфакс», Кабінет міністрів РФ повідомив про розширення економічних санкцій на більше, ніж на 200 осіб і організацій з України.

Нагадаємо, 1 листопада Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.