На Волині загорівся двоповерховий автобус із пасажирами, які їхали до Польщі

Сьогодні вночі, 25 грудня, орієнтовно о 02:54 год., до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Ковель – Київ загорівся двоповерховий автобус «Неоплан». Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Автобус прямував за маршрутом «Київ – Варшава», на момент виникнення пожежі всередині перебувало 10 людей: 7 пасажирів та троє осіб екіпажу.

До прибуття рятувальників люди самостійно вибралися з автобуса.

Для гасіння полум’я надзвичайники застосували спеціальні пожежні водяні стволи із використанням піноутворювача. Пожежу ліквідувати вдалося о 04:02 год.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Втім вогонь знищив внутрішнє облицювання автобуса, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв та пасажирів.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Відео: пасажир автобуса Євген Середа