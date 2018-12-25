На площі Соборній встановили перші підземні контейнери для сміття

У Львові на площі Соборній встановили перші підземні контейнери для збору твердих побутових відходів. Наразі там тривають роботи по відновленню благоустрою. Про це у Facebook повідомляє компанія «Грінера Україна».

Повідомляється, що відкриття перших підземних контейнерів для сміття відбудеться у середу о 12:30 год. Підземні баки для сміття є італійського виробництва.

Нагадаємо, про встановлення підземних сміттєвих контейнерів у Львові заговорили на початку цього року. У 2016 році у центрі міста перейшли із наземних контейнерів відкритого типу до наземних контейнерів закритого типу.

Зазначимо, що ці контейнери спершу мали встановити на вулиці Словацького 18, що біля парку імені Івана Франка. Однак згодом виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до свого рішення: облаштувати такі баки вирішили на площі Соборній.

Фото: Facebook-сторінка “Грінера Україна”