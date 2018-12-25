ОСТАННІ НОВИНИ

На площі Соборній встановили перші підземні контейнери для сміття

Вероніка Рой

|

У Львові на площі Соборній встановили перші підземні контейнери для збору твердих побутових відходів. Наразі там тривають роботи по відновленню благоустрою. Про це у Facebook повідомляє компанія «Грінера Україна».

 

Повідомляється, що відкриття перших підземних контейнерів для сміття відбудеться у середу о 12:30 год. Підземні баки для сміття є італійського виробництва.

Нагадаємо, про встановлення підземних сміттєвих контейнерів у Львові заговорили на початку цього року. У 2016 році у центрі міста перейшли із наземних контейнерів відкритого типу до наземних контейнерів закритого типу.

Зазначимо, що ці контейнери спершу мали встановити на вулиці Словацького 18, що біля парку імені Івана Франка. Однак згодом виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до свого рішення: облаштувати такі баки вирішили на площі Соборній.

Фото: Facebook-сторінка “Грінера Україна”

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята
Олесь ТЯГАЙ
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечит...

«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...