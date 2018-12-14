Перші підземні сміттєві контейнери з’являться на площі Соборній, а не біля парку Франка

Виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до свого рішення, яке стосується облаштування у Львові перших підземних контейнерів для збору сміття. Такі баки з’являться на площі Соборній, а не на вулиці Словацького,18, як це планували зробити раніше.

Під час нинішнього засідання виконкому вирішили внести зміни до рішення від 19.10.2018 № 1135 «Про реалізацію пілотного проекту щодо встановлення підземних контейнерів для збору побутових відходів», виклавши один з підпунктів у новій редакції: «Влаштування нового контейнерного майданчика на пл. Соборній (навпроти будинку № 14) з використанням підземних контейнерів для збору побутових відходів».

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що перші у місті підземні контейнери для збору сміття встановлять навпроти вул. Словацького, 18, що біля парку імені Івана Франка.