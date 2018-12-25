На кордоні з Польщею в автомобілі француза знайшли наркотики

Учора на прикордонники та службовий собака не допустили перевезення через державний кордон речовин наркотичної дії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, на виїзд з України в пункт пропуск «Устилуг» прибув легковик «Пежо», яким їхав громадянин Франції. Враховуючи існуючі ризики та знервовану поведінку іноземця, співробітники Львівського загону прийняли рішення про здійснення поглибленого огляду автівки з використанням службового пса.

«Відтак, прикордонники спільно з працівниками ДФС серед особистих речей водія виявили мазь у коробці з надписом «cannabis». Але під час огляду автомобіля, 57-річний француз «часу не гаяв», та спробував непомітно викинути в смітник пакет з речовиною рослинного походження. Втім, даному маневру запобігли прикордонний наряд та співробітник взаємодіючої служби. На цьому «квест-гру» не завершено. У ході подальших заходів, за 5 метрів від місця перевірки транспортного засобу, правоохоронці виявили ще один пакунок, цього разу із вмістом порошку білого кольору», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Правопорушника, який спробував перевірити пильність правоохоронних органів і навички чотирилапого охоронця кордону, наркотичні речовини та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України передано компетентним органам.