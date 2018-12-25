ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею в автомобілі француза знайшли наркотики

Юлія Шпак

|

Учора на прикордонники та службовий собака не допустили перевезення через державний кордон речовин наркотичної дії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Так, на виїзд з України в пункт пропуск «Устилуг» прибув легковик «Пежо», яким їхав громадянин Франції. Враховуючи існуючі ризики та знервовану поведінку іноземця, співробітники Львівського загону прийняли рішення про здійснення поглибленого огляду автівки з використанням службового пса.

«Відтак, прикордонники спільно з працівниками ДФС серед особистих речей водія виявили мазь у коробці з надписом «cannabis». Але під час огляду автомобіля, 57-річний француз «часу не гаяв», та спробував непомітно викинути в смітник пакет з речовиною рослинного походження. Втім, даному маневру запобігли прикордонний наряд та співробітник взаємодіючої служби. На цьому «квест-гру» не завершено. У ході подальших заходів, за 5 метрів від місця перевірки транспортного засобу, правоохоронці виявили ще один пакунок, цього разу із вмістом порошку білого кольору», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Правопорушника, який спробував перевірити пильність правоохоронних органів і навички чотирилапого охоронця кордону, наркотичні речовини та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України передано компетентним органам.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята
Олесь ТЯГАЙ
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечит...

«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...