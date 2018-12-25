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Арсенал, Дім Франка, «Тюрма на Лонцького»: відтепер 25 львівських музеїв можна «відвідати» онлайн

Олена Карп'юк

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Департамент з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації започаткував новий інтерактивний музейний проект «Відвідай», в межах якого тепер є доступні онлайн-екскурсії музеями Львівщини. Про це пише ZIK, передає Львівський портал.

 

На віртуальну мапу нанесли 25 відомих музеїв Львова та області. Втім у планах – збільшити кількість музеїв, які можна буде «відвідати» онлайн.

Щоб почати онлайн-тур, потрібно перейти за посиланням або на сайті ЛОДА знайти банер «Інтерактивний тур музеями Львівщини» і клікнути на нього.

Серед музеїв, які тепер можна відвідати онлайн, є:

  • Меморіальний музей Михайла Грушевського, Львів
  • Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», Львів
  • Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, Львів
  • Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця, с. Зашків
  • Музей Слави Стецько в Юшківцях
  • Меморіальний комплекс «Борцям за волю України», Стрий
  • Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, Стрий
  • Музей-садиба Степана Бандери, с. Воля Задеревацька
  • Народний музей визвольної боротьби ОУН і УПА, с. Кавсько
  • Музей гетьмана Петра Сагайдачного, с. Кульчиці
  • Музей визвольної боротьби, с. Чуква
  • Музей підпільного штабу УПА генерала Романа Шухевича, с. Грімно
  • Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», с. Нагуєвичі
  • Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, Львів
  • Львівський музей історії релігії, Львів
  • Музей «Староскварявський іконостас ХVІ-ХVІІІ ст.», с. Стара Скварява
  • Музей Арсенал, Львів
  • Кам’яниця Корнякта, Львів
  • Відділ давньої історії України, Львів
  • Музей-садиба родини Антоничів, с. Бортятин
  • Меморіальний музей Олекси Гасина «Лицаря», Генерал-хорунжого УПА, с. Конюхів
  • Музей Новітніх Героїв, Рудки
  • Музей історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА 40-60-х років ХХ століття, Самбір
  • Українське мистецтво ХХ ст., відділ Національного музею у Львові ім. А. Шептицького
  • Сектор «Літературний Львів І половини ХІХ – ХХ ст.» Львівського історичного музею.

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