Арсенал, Дім Франка, «Тюрма на Лонцького»: відтепер 25 львівських музеїв можна «відвідати» онлайн

Департамент з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації започаткував новий інтерактивний музейний проект «Відвідай», в межах якого тепер є доступні онлайн-екскурсії музеями Львівщини. Про це пише ZIK, передає Львівський портал.

На віртуальну мапу нанесли 25 відомих музеїв Львова та області. Втім у планах – збільшити кількість музеїв, які можна буде «відвідати» онлайн.

Щоб почати онлайн-тур, потрібно перейти за посиланням або на сайті ЛОДА знайти банер «Інтерактивний тур музеями Львівщини» і клікнути на нього.

Серед музеїв, які тепер можна відвідати онлайн, є: