Арсенал, Дім Франка, «Тюрма на Лонцького»: відтепер 25 львівських музеїв можна «відвідати» онлайн

Департамент з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації започаткував новий інтерактивний музейний проект «Відвідай», в межах якого тепер є доступні онлайн-екскурсії музеями Львівщини. Про це пише ZIK, передає Львівський портал.
На віртуальну мапу нанесли 25 відомих музеїв Львова та області. Втім у планах – збільшити кількість музеїв, які можна буде «відвідати» онлайн.
Щоб почати онлайн-тур, потрібно перейти за посиланням або на сайті ЛОДА знайти банер «Інтерактивний тур музеями Львівщини» і клікнути на нього.
Серед музеїв, які тепер можна відвідати онлайн, є:
- Меморіальний музей Михайла Грушевського, Львів
- Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», Львів
- Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, Львів
- Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця, с. Зашків
- Музей Слави Стецько в Юшківцях
- Меморіальний комплекс «Борцям за волю України», Стрий
- Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, Стрий
- Музей-садиба Степана Бандери, с. Воля Задеревацька
- Народний музей визвольної боротьби ОУН і УПА, с. Кавсько
- Музей гетьмана Петра Сагайдачного, с. Кульчиці
- Музей визвольної боротьби, с. Чуква
- Музей підпільного штабу УПА генерала Романа Шухевича, с. Грімно
- Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», с. Нагуєвичі
- Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, Львів
- Львівський музей історії релігії, Львів
- Музей «Староскварявський іконостас ХVІ-ХVІІІ ст.», с. Стара Скварява
- Музей Арсенал, Львів
- Кам’яниця Корнякта, Львів
- Відділ давньої історії України, Львів
- Музей-садиба родини Антоничів, с. Бортятин
- Меморіальний музей Олекси Гасина «Лицаря», Генерал-хорунжого УПА, с. Конюхів
- Музей Новітніх Героїв, Рудки
- Музей історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА 40-60-х років ХХ століття, Самбір
- Українське мистецтво ХХ ст., відділ Національного музею у Львові ім. А. Шептицького
- Сектор «Літературний Львів І половини ХІХ – ХХ ст.» Львівського історичного музею.
Олена Карп'юк